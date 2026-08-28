Kuşadası'nda 10 yıl hapis cezalı firari yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.E.C.K'nin (30) ilçede bir adreste saklandığı tespit edildi.

Hükümlü İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA