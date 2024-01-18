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Aydın'da FETÖ/PDY Üyesi 10 Firari Hükümlü Yakalandı

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Aydın'da FETÖ/PDY üyesi olma suçundan hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aralarında muhabir, öğretmen ve avukatın da olduğu hükümlüler, cezaevine gönderildi.

AYDIN'da FETÖ/PDY üyesi olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aralarında muhabir, öğretmen ve avukatın da olduğu 10 firari hükümlü, yakalandı.

İl jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, dün sabah saatlerinde Efeler ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan muhabir A.A., 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan dershane kurum müdürü S.H., 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan avukat A.B., 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Ç.D., 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.K., 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan meslekten ihraç öğretmen Ş.T., 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.K., 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan meslekten ihraç memur Ö.K., 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.K. ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan İ.H.M. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası hükümlüler, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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