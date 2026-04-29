Aydın'da evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir evden 850 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı belirlenen İ.K. (64) isimli kadın, tutuklandı.

Nazilli ilçesinde yaşayan E.Ç. (42), jandarma ekiplerine evinden ziynet eşyalarının çalındığını bildirdi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Çalışma başlatan ekipler, hırsızlığı İ.K. isimli kadının gerçekleştirdiğini tespit etti. Önceki gün İ.K.'nın evine operasyon düzenlendi. Şüphelinin üzerinde ve adresinde ekiplerin aramalarında E.Ç.'ye ait yüzük, kolye, bileklik, künye, nazarlık ve pırlanta gibi çeşitli altın takılar ile 1 çeyrek altın, 30 avro ve 2 bin 800 TL ele geçirildi. Toplam değeri yaklaşık 850 bin TL olduğu belirlenen ziynet eşyası ve paraya el konularak muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan İ.K., dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

