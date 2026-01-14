Bozdoğan'da evde çıkan ve metruk binaya sıçrayan yangın söndürüldü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir evde çıkan ve bitişiğindeki metruk binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kamışlar Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişikte bulunan metruk binaya da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.