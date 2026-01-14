Haberler

Bozdoğan'da evde çıkan ve metruk binaya sıçrayan yangın söndürüldü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kamışlar Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki metruk binayı da etkileyerek kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek yangına müdahale etti ve yangını söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Kamışlar Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişikte bulunan metruk binaya da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

