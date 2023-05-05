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Aydın'da eşinin darbettiği kadın hayatını kaybetti

Aydın'da eşinin darbettiği kadın hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşini darbederek öldüren kişi, polise teslim oldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşini darbederek öldüren kişi, polise teslim oldu.

Yeni Mahalle'de ikamet eden iki çocuk annesi Edanur Arslan'ın (24) yakınları evden gelen bağırma sesleri üzerine eve girdi.

Baygın halde bulunan Edanur Arslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının eşi M.A, polis merkezine giderek eşini darbettiğini söyledi ve teslim oldu.

Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel

Nazilli Aydın Güncel Haberler

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