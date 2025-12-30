Aydın'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı
Aydın'da düzenlenen terörle mücadele operasyonunda, DEAŞ ile bağlantılı oldukları düşünülen 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Efeler, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında Efeler, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen ve DEAŞ'la ilişkisi olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 7 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel