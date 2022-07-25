Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye, Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. Yangında gün batımına kadar 12 helikopter ve 7 uçak havadan söndürme çalışmalarına katıldı. Gece havadan söndürme çalışmalarının devam etmesi için 5 helikopterin bölgeye yönlendirilmesi planlandı. Karadan söndürme çalışmalarına 56 adet arazöz ve su tankeri, 7 adet dozer, 540 adet personel görev alıyor. Yangın bölgesinde AFAD, emniyet, jandarma, sağlık personeli, belediye itfaiye ekipleri ve vatandaşlar görev alıyor. Öte yandan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. AA / Ferdi Uzun - Güncel İtfaiye Aydın Güncel Haberler

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