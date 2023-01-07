Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da çıkan ev yangınında anne ile bebeği mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı

Güncel Haberler

Aydın'da çıkan ev yangınında anne ile bebeği mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında anne ile bir aylık bebeği vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında anne ile bir aylık bebeği vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Horsunlu Mahallesi Okullar Caddesi'nde Suriye uyruklu Abdullah Hacı Derviş ve ailesinin ikamet ettiği iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri eve girerek anne Kerim'i El Şeyho ile bir aylık bebeği M.H.D'yi dışarı çıkardı.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan anne ile bebeğinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Baba Abdullah Hacı Derviş'in yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel

Abdullah Hacı Kuyucak Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title