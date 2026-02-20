Haberler

Aydın'da evlerinde ölü bulunan çiftin cinayet şüphelisi hurdacı çıktı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 79 yaşındaki çiftin cinayet zanlısı hurdacı, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Olayda kullanılan bıçağın bulunması için yapılan aramalarda, şüphelinin üzerindeki kıyafetler de dere kenarında bulundu.

KIYAFETLER DERE KENARINDA BULUNDU

Aydın'ın Efeler ilçesinde evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Turgut (79) - Nuran Çakaloğlu (79) çiftinin cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan hurdacı Ş.H., sağlık kontrolü için Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık raporu alınan Ş.H., işlemleri için tekrar emniyete götürüldü.

Öte yandan, şüpheli Ş.H.'nin olayda kullandığı suç aleti bıçağı attığını söylediği derede yapılan aramada olay günü üzerinde olduğu belirlenen ayakkabı, pantolon ve çantası da bulundu. Bıçağın bulunması için aramaların ise sürdüğü bildirildi.

Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
