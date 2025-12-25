Haberler

Aydın'da cezaevinde tahliyeler başladı

Aydın'da cezaevinde tahliyeler başladı
Aydın'da '11'inci Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle beraber cezaevlerinde tahliyeler başladı. Hükümlüler ve yakınları, yeni bir yaşama adım atmanın mutluluğunu yaşıyor.

AYDIN'da '11'inci Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifinin meclisten kabul edilmesinin ardından Aydın'daki hükümlüler bugün tahliye edilmeye başlandı. Hükümlülerin yakınları Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde heyecanlı bir şekilde bekledi. İşlemleri tamamlanan hükümlüler, tahliye edilmeye başlandı.

Tahliye edilen hükümlülerden Gökhan Uyal, özgürlüğüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Vallahi mutluyuz. Devletimize çok teşekkür ederim, var olsun." dedi.

'RABBİM KİMSEYİ AYRILIKLA SINAMASIN'

Hükümlü yakını Ramazan Eren Sarıçiçek, babasının serbest kalmasıyla büyük sevinç yaşadıklarını ifade ederek, "Babam bir ay kapalıda yattı, üç aydır içerideydi. Kararı çıkaran Cumhurbaşkanımıza en başta saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Rabbim kimseyi ayrılıkla sınamasın." diye konuştu.

'İNŞALLAH TEKRARI OLMAZ'

Hükümlü yakını Aliye Sarıçiçek, cezaevi sürecinin aileler için çok ağır olduğunu söyleyerek, "Devletimize bu imkanı tanıdığı için teşekkür ederiz. Burası gerçekten mezardan önceki son durak gibi. Allah kimseyi düşürmesin." ifadelerini kullandı.

'BUGÜNLERE KAVUŞTUK'

Tahliye edilen hükümlülerden Emrah Aktaş ise yeni bir hayata başladığını belirterek, "Bugünlere kavuştuk. Bundan sonrası normal hayatımıza devam edeceğiz. Kaderimizde bu da varmış, yaşadık ve bugün sonuçlandı. İçeride kalanların ailelerine sabır diliyorum. Toplumda potansiyel suçlu olarak görülmek bizi rahatsız ediyor. Burada çok iyi insanlar da var. İnşallah tekrarı olmaz." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
