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Aydın'da Türkiye Çevre Haftası kapsamında etkinlikler yapıldı

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Aydın'da Türkiye Çevre Haftası kapsamında öğrencilere çevre yönetimi, iklim değişikliği ve sıfır atık eğitimleri verildi; kıyı temizliği, deniz dibi temizliği ve teknik geziler düzenlendi.

Aydın'da Türkiye Çevre Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca yapılan etkinlikler kapsamında ortaokul öğrencilerine çevre yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sıfır atık konularında farkındalık eğitimleri verildi.

Öğrenciler Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda kıyı temizliği yaptı. Öğrencilere atık yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı konusunda uygulamalı eğitim sağlamak amacıyla Efeler Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ne teknik gezi düzenlendi.

Etkinlik kapsamında profesyonel dalgıçlar, deniz dibinde hayalet ağ ve deniz çöpü temizliği gerçekleştirdi.

Ayrıca etkinlikler kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Halit Ergin ve beraberindeki heyet, Aydın Valisi Osman Varol'u makamında ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
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