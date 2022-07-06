Aydın'da çaldıkları buzağıyı spor çantasına koyarak kaçan 2 şüpheli yakalandı Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, çaldıkları buzağıyı spor çantasına koyarak kaçan 2 şüpheli yakalandı. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, çaldıkları buzağıyı spor çantasına koyarak kaçan 2 şüpheli yakalandı. Kuşlarbeleni Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine iki kişiyi durdurmak istedi. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin çantasından buzağı çıktı. Hayvanı çaldıkları belirlenen U.K. ve N.Y gözaltına alındı. Buzağı sahibine teslim edildi. AA / Şener Alevci - Güncel Jandarma Hisarcık Koçarlı Aydın Güncel Haberler

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