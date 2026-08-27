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Söke'de kafe sahibine sopalı saldırı: Tutuklama

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- Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Aydın'ın Söke ilçesindeki kafede bir kişiye sopayla saldıran zanlı tutuklandı.

Konak Mahallesi'ndeki bir kafeye giren kişi, işletme sahibi Emrah Şavun'a henüz bilinmeyen bir nedenle sopayla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şavun, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan incelemede saldırıyı gerçekleştiren kişinin O.Ç. olduğunu belirleyen polis, düzenlediği operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, elindeki sopayla iş yerine giren şüphelinin Şavun'un kafasına vurması, ardından işletmeden kaçması yer alıyor.

Kafasında 5 santimetrelik bir yarık oluşan ve 8 dikiş atıldıktan sonra iş yerine dönen Şavun, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinde oturduğu sırada saldırganın gelerek, hiçbir şey demeden kendisine saldırdığını söyledi.

Saldırganın sopayla sert bir şekilde ikinci kez vurduğunu ifade eden Şavun, "O sırada ikinciyi kolumla karşıladım, kola aldım darbeyi. O kişiyi tanımıyorum, hayatımda hiç görmedim, neden yaptığını da anlamış değilim açıkçası. Gerekli yerlere şikayetimizi yaptık, onlar da hemen yakaladı, gereken yapıldı. Bundan sonrası yargının takdirine kalmış." diye konuştu.

Kaynak: AA
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