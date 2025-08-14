Aydın'da Balık Avına Giden Genç Adamın Cansız Bedenine Ulaşıldı
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde balık avlamak için giden 27 yaşındaki Sezai Canal'ın cansız bedenine baraj göletinde ulaşıldı. Canal'ın epilepsi hastası olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde balık avlamaya giden kişinin baraj göletinde cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Sezai Canal (27), dün öğle saatlerinde Şenköy Baraj Göleti'ne balık tutmaya gitti.
Canal'ın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi sevk edildi.
Gölette başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu dalgıçlar Canal'ın cansız bedenine ulaştı.
Canal'ın epilepsi hastası olduğu öğrenildi.