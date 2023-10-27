KYK yurdunda Zeren'in can verdiği asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.

İFADE VERECEK

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi. İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

CANSIZ BEDENİNİ İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda bulunan asansör iddiaya göre fazla yükü kaldıramayınca bir kat aşağıya doğru hareket ederek zemine düştü. Asansörün hareket etmesi ile birlikte paniğe kapılan ve 22 yaşındaki Zeren Ertaş hareket eden asansörden dışarı çıkmak isteyince duvarla asansör arasına sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız öğrencinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden kız öğrencinin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Asansörde bulunan diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

YURT MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Olayın duyulmasının ardından kız ve erkek öğrenciler duruma tepki gösterdi. Yurt önünde toplanan öğrencileri bölgeye gelen görevliler sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan olay sonrası çok sayıda güvenlik gücünün de önlem aldığı görüldü. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt müdürünün açığa alındığını ve incelemelerin başlatıldığını açıkladı.

GEÇEN HAFTA DA ASANSÖRDE KALMIŞ

Öte yandan kızlarının ölüm haberini alan aile yıkıldı. Kızı Zeren'in geçen hafta annesine yurtta asansörde kaldığını anlattığını söyleyen baba Akın Ertaş, "Geçen hafta annesine asansörde kaldığını söylemişti. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi. Ertaş'ın cenazesinin yarın öğlen İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.