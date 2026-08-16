Aydın'da yangın: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

İstiklal Mahallesi 1607 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairede gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde mahsur kalan Mazlum Ç'nin (32) hayatını kaybettiği belirlendi.

Mazlum Ç'nin yangında yaralanan eşi D.Ç. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

D.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA