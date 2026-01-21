Akraba Pazarcılar Arasında Silahlı Kavga: 5 Tutuklama

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, satış yeri nedeniyle akraba iki pazarcı arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde kurulan salı pazarında meydana geldi. Husumetli olduğu iddia edilen pazarcı iki akraba arasında, satış yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 pazarcı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

GÖZALTI SAYISI 6'YA ÇIKTI

Polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı. Kavgada yaralanan ve hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.