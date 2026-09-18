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Aydın'da akarsuya düşen motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü öldü

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Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin akarsuya düşmesi sonucu 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin akarsuya düşmesi sonucu 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yiğit Dursun Yüksel'in kullandığı 09 ANK 400 plakalı motosiklet Umurköy Mahallesi Zamına Köprüsü'nden çaya düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yüksel, kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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