Aydın'da apartmanın 5. kat penceresinden düşen kadın hastanede hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın 5. katından düşen 44 yaşındaki Dilek Turan, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın 5. katından düşen ve hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Dilek Turan (44), Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Turan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Turan'ın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı.

Ekipler, Turan'ın apartman katının penceresini temizlerken düştüğünü değerlendiriyor.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest

Sabah gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
'Kanuni Sultan Süleyman' esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında

"Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Ünlü komedyen gözaltında
Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu