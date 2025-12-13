Aydın'da Organize Suç Örgütü Üyeleri Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

AYDIN'da çeşitli suçlardan aranan 4 organize suç örgütü üyesi, deniz yolu ile Yunanistan'a kaçmaya çalışırken jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası Marina'da operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan organize suç örgütü üyesi 4 şüpheli, Yunanistan'a kaçmak isterken teknede yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; 4 sahte kimlik ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E., B.T., M.Ç. ve K.C.'nin; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli şekilde kasten öldürme', 'Hırsızlık', 'Silahla yağma', 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'Dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından arandığı tespit edildi.