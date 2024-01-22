Aydın'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
H.K. yönetimindeki 09 CEA 20 plakalı otomobil, Aydın- Denizli kara yolunda aynı istikamette ilerleyen F. Ş'nin kullandığı 06 BHJ 682 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
E.A. idaresindeki 09 ACU 759 plakalı kamyonet ve S.K. yönetimindeki 06 TIH 64 plakalı minibüs de kazaya karıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile aynı araçtaki İ.Y. sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.