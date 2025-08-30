Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Düzenlendi
Aydın'ın Germencik ve Söke ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi sunuldu.
Aydın'ın Germencik ve Söke ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Germencik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Kaymakam Sultan Doğru ile Belediye Başkanı Burak Zencirci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okundu.
Söke Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende de Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.
Şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.
Kutlama programı, geçit töreniyle sona erdi.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel