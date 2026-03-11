Haberler

Aydın'da 18 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'da 18 kaçak göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Yunan adalarına gitmeye çalışan 18 kaçak göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olarak 4 organizatör gözaltına alındı.

AYDIN'dan lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan 18 kaçak göçmen, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ile Didim ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Tuzburgazı Mahallesi açıklarında operasyon gerçekleştirildi. Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü bölgedeki operasyonda, açıktaki bir lastik bot içerisinde Afrika uyruklu 18 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın organizatörleri olduğu belirlenen S.M. (45), M.Ş. (38), A.A. (40) ve Y.M. (46) de yakalanıp, gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 1 lastik bot ile göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirtilen 1 kamyonete de el konuldu.

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu sayı verdi