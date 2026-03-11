Aydın'da 18 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'dan lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan 18 kaçak göçmen, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ile Didim ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Tuzburgazı Mahallesi açıklarında operasyon gerçekleştirildi. Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü bölgedeki operasyonda, açıktaki bir lastik bot içerisinde Afrika uyruklu 18 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın organizatörleri olduğu belirlenen S.M. (45), M.Ş. (38), A.A. (40) ve Y.M. (46) de yakalanıp, gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 1 lastik bot ile göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirtilen 1 kamyonete de el konuldu.

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı