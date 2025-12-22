Haberler

Aydın'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde, 73 yaşındaki Hilmi Altındağ'dan 15 gündür haber alınamıyordu. Komşuları tarafından polise bildirilen durum sonrasında, Altındağ evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi ve cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Köprülü Veysi Paşa Mahallesi Çankaya Caddesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Altındağ'dan (73) haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren ekipler, yaşlı adamı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Altındağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Altındağ'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

