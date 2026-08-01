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Aydın Çine'deki yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi

Aydın Çine'deki yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
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Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınının ardından oluşan tahribat dronla görüntülendi. Yaklaşık 3 bin hektarlık alanın etkilendiği yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bölgede çalışmalar sürüyor.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(AYDIN) – Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınının ardından oluşan tahribat dronla görüntülendi. Yaklaşık 3 bin hektarlık alanın etkilendiği yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bölgede çalışmalar sürüyor.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Madran Dağı eteklerindeki Kavşit Mahallesi Kavşit Yaylası'nda 30 Temmuz'da başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumların ekipleri havadan ve karadan yoğun müdahalede bulundu.

Günlerdir aralıksız sürdürülen çalışmalar sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, yaklaşık 3 bin hektarlık alanın yangından etkilendiği bölgede ekiplerin, tamamen kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangının ardından bölgede oluşan tahribat dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, Madran Dağı eteklerindeki geniş ormanlık alanların siyaha büründüğü, binlerce ağacın yandığı ve yangının etkilediği alanlarda doğanın büyük zarar gördüğü görüldü.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü görüntülere yansırken, alevlerin geçtiği yamaçlarda oluşan yanık izleri ve külle kaplanan geniş alanlar yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Kaynak: ANKA
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