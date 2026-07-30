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Aydın Çine’deki orman yangınında 7 saat geride kaldı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

Aydın Çine’deki orman yangınında 7 saat geride kaldı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Madran Dağı Kavşit bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangının 7'nci saatinde Mutaflar Mahallesi'nde tedbirler artırılırken, vatandaşlar evlerini ve hayvanlarını korumak için seferber oldu.

(AYDIN) - Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Madran Dağı Kavşit bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangının 7'nci saatinde Mutaflar Mahallesi'nde tedbirler artırılırken, vatandaşlar evlerini ve hayvanlarını korumak için seferber oldu.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Madran Dağı Kavşit bölgesinde bugün saat 15.02 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale kapsamında 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personel görev yapıyor. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının başlamasının üzerinden 7 saat geçerken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisini sürdürmesi ekiplerin çalışmalarını zaman zaman zorlaştırıyor.

Alevlerin Mutaflar Mahallesi'ne yaklaşması üzerine mahallede tedbirler artırıldı. Vatandaşlar, evlerinin çevresini suyla ıslatarak olası sıçramalara karşı önlem aldı. Ahırlarda bulunan büyükbaş hayvanlar ise güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kaynak: ANKA
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