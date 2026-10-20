Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Çine'de motosikletler çarpıştı, hastaneye kaldırılan 2 sürücünün durumu iyi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralılar Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Y.Ö. idaresindeki 09 ALA 547 plakalı motosiklet, Şevketiye Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda A.K. yönetimindeki 09 AKS 513 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Cemre Solmaz’dan Barbara Palvin paylaşımı: O öpücük bana mıydı?

Cemre Solmaz’dan Barbara Palvin paylaşımı: O öpücük bana mıydı?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen'de şaşırtan satış! Hitler'in silahına biçilen fiyat gündem oldu

Hitler'in makineli tüfeği bakın hangi ülkeden çıktı! İşte istenen para
Avukat Afşin Hatipoğlu'na 'Daltonlar' tehdidi! Canlı yayındayken aranıp 5 milyon lira istendi

Canlı yayındayken aradılar! Afşin Hatipoğlu'na 5 milyonluk tehdit
Depremde 125 kişiye mezar olan İskenderun Devlet Hastanesi için bilirkişi raporu çıktı! 'Göçme riskine rağmen kullanıldı'

Hastane yıkılmadan 11 yıl önce uyarılmış! Bilirkişi raporu çıktı
Anthony Taylor, yeni MHK Başkanı oldu

Ve resmen açıklandı! Gündoğdu'nun koltuğu artık bir İngiliz'e emanet
82 yıl sonra bir ilk! Başbakan baba oluyor

Eşcinsel başbakan baba oluyor! Müjdeyi ultrason fotoğrafıyla verdi
Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil

"Herkes aptal değil" diyerek Sergen'i yerden yere vurdu
Kıyafet müdahalesi ilişki bitirdi

Kıyafet müdahalesi ilişki bitirdi