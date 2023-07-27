Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kötü kokuya tepki çeken çözüm! Kanalizasyon kapaklarını çuvalla kapattılar

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ, halktan gelen kötü koku şikayeti üzerine kanalizasyon kapaklarını çuvalla kapattı. Belediye'nin bulduğu ilginç ve ilkel çözüm halkı daha da çileden çıkardı. Kötü kokudan şikayetçi olan halk Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'dan daha gerçekçi ve kalıcı çözüm bekliyor.

Sıcaklıkların artmasıyla alt yapılardaki düzenli temizliğin yapılmaması ve atıksu arıtma konusunda yeterli özenin gösterilmemesi, kötü kokulara neden olabiliyor. Aydın'da vatandaş kanalizasyondan gelen kötü kokudan şikayetçi. Konuyu, Belediyeye ileten halkın aldığı hizmet ise oldukça sıra dışı.

ÇUVALLI ÖNLEM

Kötü kokudan rahatsız olan halkın şikayeti üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, kentin merkezi konumundaki Efeler ilçesindeki rögarları kontrol etti. Kokuyu engellemek isteyen ASKİ ekipleri kalıcı çözüm yerine, kanalizasyon bacasını, çuval parçalarıyla kapattı.

ÇÖZÜM HALKI SİNİRLENDİRDİ

Belediye ekiplerinin ilginç yöntemi sorunu çözmek bir yana görüntü kirliliğine de neden oldu. Özellikle yaz aylarında yollarda yürüyemediklerini dile getiren halk Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Vatandaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'dan acil kalıcı bir çözüm bekliyor.