Aydın Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Aşure İkramlarını Sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının gelmesiyle birlikte her yıl geleneksel olarak yaptığı aşure ikramlarını, bu yıl da Aydın'ın tüm ilçelerinde gerçekleştirmeye devam ediyor. Binlerce vatandaşa yapılacak olan aşure ikramının ilki Koçarlı, Atça ve Karacasu ilçelerinde gerçekleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muharrem ayının bereket getirmesini dileyip; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni etti. Vatandaşlar ise gelenekleri yaşatmaya devam ettiği için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Aşure ikramı tüm ilçelerde yapılacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının gelmesiyle birlikte her yıl geleneksel olarak yaptığı aşure ikramlarını, bu yıl da Aydın'ın tüm ilçelerinde gerçekleştirmeye devam ediyor.

Binlerce vatandaşa yapılacak olan aşure ikramının ilki Koçarlı, Atça ve Karacasu ilçelerinde gerçekleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muharrem ayının bereket getirmesini dileyip; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni etti. Vatandaşlar ise gelenekleri yaşatmaya devam ettiği için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aşure ikramı tüm ilçelerde yapılacak

Aşure ikramları sırasıyla; 1 Ağustos günü Efeler Bey Cami önü ve Yağcılar içi girişi, Bozdoğan'da; 2 Ağustos günü Söke ve Yenipazar'da; 3 Ağustos günü Nazilli, Germencik ve Çine'de; 4 Ağustos günü Buharkent, İncirliova, Sultanhisar ve Kuşadası'nda; 5 Ağustos günü ise Didim, Karpuzlu, Köşk ve Kuyucak'ta gerçekleştirilecek. - AYDIN