Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Cenaze Hizmetlerini Büyütüyor

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin ertelenen kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri oylandı.

Toplantıda CHP grubu, 2014 yılından beri ilçe belediyeleri tarafından yürütülen cenaze ve defin işlem hizmetlerinin ilçe belediyelerden alınarak Büyükşehir Belediyesine verilmesini talep etti.

Oylama sonucu söz konusu madde kabul edildi.

Alınan kararla, 1 Ocak 2026 yılı itibariyle CHP'li ilçe belediyelerdeki cenaze defin hizmetleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek.