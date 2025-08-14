Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti. Bugün AK Parti'ye katılması beklenen Çerçioğlu, "Dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle CHP ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. Çerçioğlu'nun ardından 3 ilçe belediye başkanı daha CHP'den istifa etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti. Çerçioğlu'nun bugün gerçekleşecek olan AK Parti kuruluş yıl dönümü töreninde rozet takması beklenirken, istifasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşma yaptığı sırada gelmesi dikkat çekti.

Özlem Çerçioğlu'nun istifasının ardından 3 ilçe belediye başkanı da CHP'den istifa etti.

"CHP İLE AYNI YOLDA YÜRÜME İMKANIM BULUNMAMAKTADIR"

Çerçioğlu istifasını bu sözlerle duyurdu: "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.

Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

"ŞAHSIM VE AİLEM HEDEF ALINDIK"

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.

Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın.

Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum."

Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti

3 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DAHA İSTİFA ETTİ

Özlem Çerçioğlu'nun ardından, Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da CHP'den istifa etti.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddiası dün kulisleri hareketlendirmişti. Çerçioğlu'nun Aydın'ın önemli ilçelerinden Sultanhisar, Söke ve Yenipazar Belediye Başkanları ile birlikte AK Parti'ye geçeceği belirtilmişti. Aydın'da çok sayıda belediye meclis üyesinin de AK Parti'ye geçeceği iddiası ortaya atılmıştı.

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağı bilgisinin CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül tarafından doğrulanması dikkat çekmişti. Daha sonra Aydın'a giden CHP yöneticileri de iddiayı doğrulamıştı.

