Aydın'a Geçti; Suavi Konser Verdi

AYDIN'A GEÇTİ; SUAVİ KONSER VERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki çiftçi mitinginin ardından Aydın'a geldi. Aydın'ın Çine İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte Suavi konser verdi. Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirilen konsere Özgür Özel, eşi Didem Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda kişi Türk bayrakları ile katıldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Suavi izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Sahneye davet edilen ve Suavi'ye çiçek takdim ettikten gökyüzüne beyaz güvercin bırakan Özgür Özel, "Birileri 3- 5- 10 kişi kendini olduğundan büyük gösterecekse, sesini yükseltecekse, terbiye sınırlarını zorlayacaksa İsmet Paşa'dan size bir öğüt var. 'Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıktan sonra bu vatan, bu ülke kurtulmaz.' Korkakların sinme, cesurların birbirine cesaret verme zamanı. Bundan sonra bizden birine, dünya görüşümüzü paylaşalım paylaşmayalım, herhangi bir sanatçıya, herhangi bir vatandaşa giyiminden, kuşamından, yediğinden, içtiğinden, dinlediği müziğinden ilişecek biri varsa pabuç pahalı. Biz buradayız. Kalkın ayağa ve gösterin onlara. Cesurlar bir kez ölür korkaklar her gün ölür. Korkakların her gün korkmaya devam edeceği bir ülkeyi değil, cesaretin her şeyi yeniden güzelleştireceği bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz" dedi.

'ÜZÜLDÜĞÜM BİR SÜREÇ OLDU'

CHP Genel Başkanı Özel, son bir haftada üzüldüğü ve sıkıldığı bir süreç olduğunu ifade ederek, "Bir ilçenin bir siyasi partiye müzahir ocakları ve AK Parti'nin gençlik kollarının tehditleriyle çok iyi niyetli olan belediye başkanımız ilçede böyle bir tansiyon olmasın diye üstadın konserini tek taraflı iptal etti. Basından duydum ve beynimden vurulmuşa döndüm. Bilgi almaya çalıştığımda iş işten geçmişti. Ama bu konuya ilk müdahaleyi sevgili Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı benden de önce Suavi'ye ulaşıp, 'Ağabey sakın üzülme. Zaten kıskanıyordum, 30 Ağustos'ta o ilçede değilsin Muğla Büyükşehir'desin' dedi, kendisine teşekkür ediyorum. Sonra da Dünya Barış Günü olduğu için burada 30 Ağustos konseri olduğu için, yarın da bir başka konser planlı olduğu için Dünya Barış Günü'ne o konseri planladılar. Ben Ankara'dan bir telefonla bu işin olmayacağını düşünerek, gittim ve Suavi'nin evinde misafir oldum. Çine Belediyesi, Çine'deki benzer odakların, Aydın'daki benzer odakların birtakım tepki ve tehditleri ile konseri iptal etme niyetine girmiş. İlk iş belediye başkanına ulaşmaya çalıştık, dışarıdaydı. Bir şekilde ulaşıldı. Süreci dondurduk. Ardından Sevgili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız, sağ olsun. Gerekli inisiyatifi aldı. Dedik ki bu konser o meydanda yapılacak. Suavi oraya gelecek. Çine'de o konseri verecek. O konseri de biz hep birlikte izleyeceğiz" diye konuştu.

'BAŞKANLARIM ÇİÇEK TAKDİM EDİYORLAR'

CHP Lideri Özel, sanat ve sanatçı ile birlikte olmaya devam edeceklerini belirterek, "Yönettiğimiz ilçelerde, büyükşehirlerde siyasi rakiplerimizin çok sevdiği sanatçılar sahne alıyor. Onlara sahne veriyoruz. Belediye başkanlarımız sahnelerine çiçek takdim ediyorlar. Bir ihtiyaçları var mı diye soruyoruz, en etkin şekilde sanatlarını icra etmelerini istiyoruz. Demokrat olmanın gereği her türlü fikre açık olmak, sanatçının siyasi görüşünü değil eseriyle, sanatıyla, onun topluma yaptığı katkıyla meşgul olmaktır. Buradan talimatım şudur, bir sanat ve kültür festivali ya da etkinliğiyse, kim isterse istesin. MHP, AKP ve Ülkü Ocakları, yeter ki şiddet çağırmasınlar, şiir okusunlar, kimden okurlarsa okusunlar. Türkü söylesinler, kimle söylerse söylesinler. Şarkı söylesinler, kimi davet ederlerse etsinler. CHP'li belediyeler istisnasız olarak gerekli ev sahipliğini gösterecektir" dedi.

Cavit AKGÜN- Fırat AKAY/ AYDIN,