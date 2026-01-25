Ayder Kardan Adam Kış Festivali'nde ikinci gün heyecanı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda bu yıl 18'incisi düzenlenen geleneksel 'Ayder Kardan Adam Kış Festivali'nin ikinci günü de renkli anlara sahne oldu. Festivale gelenler, yaklaşık 75 metrelik doğal kayak pistinde poşetlerle kayarak, kışın keyfini çıkardı.

Ayder Yaylası'nda kaymakamlık, belediye ve Ayder Turizm Derneği tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 'Ayder Kardan Adam Kış Festivali'nin son gününde renkli görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin çeşitli illerinden festivale gelen binlerce kişi, araçlarını otoparka bırakarak yayla merkezine yaya olarak ulaştı. Yayla merkezine ulaşanları, kardan iglolar ile dünyanın en büyük kardan çay bardağı karşıladı. Kardan eserlere büyük ilgi gösteren katılımcılar, ardından 75 metre uzunluğundaki doğal kayak pistinde poşetlerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Festival ulusal ve yerel sanatçıların performanslarıyla sona erecek.

'ATMOSFER ÇOK GÜZEL'

Şenliğin çok güzel olduğunu söyleyen Salih Akyazıcı "İki gündür burada eğleniyoruz. Ayder bir numara inşallah her sene olur. Her sene buradayız. Arkadaşlarımız İstanbul'dan geldiler. İki gündür muazzam bir hava var. Şenlikte atmosfer çok güzel. Çok mutluyuz" dedi

Ensar Akyazıcı da "İstanbul'dan geldik. Bin 200 kilometre yol geldik, hakikatten değdi. Bu sene 17 kişi geldik. Bir sonraki sene 100 kişi geleceğiz. Bizi görenler heveslendi. Herkesi buraya bekliyoruz. Burası farklı bir atmosfer" diye konuştu.

Kızıyla kayan Sonar Ataç, "Giresun'dan geldik. Çok eğlenceli. Çok mutluyuz. Ayder deyince aklımıza çam ağaçları ve yeşil bir doğa geliyor. Bu sene ilk defa katılıyorum" dedi.