AYD, yayın yaptığı bina yıkılan yerel televizyon için konteyner stüdyo kurdu

Anadolu Yayıncılar Derneğince (AYD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde yayın yaptığı bina yıkılan yerel televizyon için konteyner stüdyo oluşturdu.

Anadolu Yayıncılar Derneğince (AYD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde yayın yaptığı bina yıkılan yerel televizyon için konteyner stüdyo oluşturdu.

AYD öncülüğünde Kazan Belediyesinin destekleriyle iki konteyner, Malatya Büyükşehir Belediyesi Vefa Konağının yan tarafındaki alana getirildi. Depremlerde yayın yaptığı bina yıkılan Malatya Vuslat TV, konteyner stüdyoda yayın hayatını sürdürecek.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, burada yaptığı konuşmada, bölgede görevlendirdikleri 15 kişilik arama kurtarma ekibinin 84 canı göçük altından kurtardığını söyledi.

İlçelerinde 3 bin 500 afetzedeyi evlere yerleştirdiklerini ve onlara iş bulmak için seferber olduklarını anlatan Oğuz, çocukların da normale dönebilmeleri için pek çok etkinliği sürdürdüklerini aktardı.

Oğuz, Vuslat TV ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, yerel yayıncılığın çok önemli oluğunu ve Anadolu'da bu işi yapan emekçilerin her konuda desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

AYD Başkanı Sinan Burhan da Oğuz'a teşekkür ederek, yapılan yardımın sembolik anlamının bulunduğuna değindi.

Dayanışma ve yardımlaşma için kente geldiklerini anlatan Burhan, şunları kaydetti:

"Ankara ve Elazığ'dan gelen gazetecilerimize teşekkür ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız sayın Adil Karaismailoğlu, üç ay uydu ücretlerini almadı. Hükümetimize teşekkür ediyoruz. Yine İletişim Başkanımız Sayın Fahrettin Altun Bey, yerel medyaya bilgisayar, televizyon, kamera, fotoğraf makinesi desteği verecekler. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını bizzat aldık. Anadolu medyasına sahip çıkılması yönünde önemli adımlar atacak. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda son derece duyarlı. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. El birliğiyle inşallah bunları atlatacağız."

Malatya Vuslat TV Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Bayrak da 27 gündür yayınları telefonlarla yaptıklarını aktararak, AYD öncülüğünde gelen misafirlere, sadece konteyner değil kalplerini de getirdikleri için de teşekkür etti.

Yetkililerin, kendileriyle sürekli iletişimde olduğunu vurgulayan Bayrak, "Biz Malatya'yı Allah'ımıza hamdolsun yakın bir süre içerisinde ayağa kaldıracağımızı düşünüyoruz. Sadece şu anda biraz kanadımız kırıldı. Ama bu kırılan kanadın zaman içerisinde yenileneceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Programa, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, TV 100 Yazarı Hacı Yakışıklı ile yerel medya temsilcileri katıldı.