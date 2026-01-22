Haberler

Ordu'nun yükseklerinde yoğun kar yağışı

Güncelleme:
Ordu'nun Aybastı ilçesi ile Reşadiye arasında yoğun tipi ve esinti nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, 52'nci kilometreden 73'üncü kilometreye kadar olan kısmın ulaşıma kapandığı belirtildi.

AYBASTI-REŞADİYE YOLU DA TRAFİĞE KAPATILDI

Ordu'nun Aybastı ilçesi ile Reşadiye yolunun bir bölümü tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Aybastı-Reşadiye il yolu, 52'nci kilometresinden başlayarak 73'üncü kilometreye kadar yaşanan yoğun tipi ve esinti nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Vatandaşlarımıza ve ilgililere önemle duyurulur" denildi.

