Ordu'nun yükseklerinde yoğun kar yağışı

AYBASTI-REŞADİYE YOLU DA TRAFİĞE KAPATILDI

Ordu'nun Aybastı ilçesi ile Reşadiye yolunun bir bölümü tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Aybastı-Reşadiye il yolu, 52'nci kilometresinden başlayarak 73'üncü kilometreye kadar yaşanan yoğun tipi ve esinti nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Vatandaşlarımıza ve ilgililere önemle duyurulur" denildi.

Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU,