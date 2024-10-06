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Aybastı'da Patpat Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Aybastı'da Patpat Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 6 yaşındaki Kağan Kırca hayatını kaybederken, 3 çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU'nun Aybastı ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada 6 yaşındaki Kağan Kırca (6) hayatını kaybetti, Handenur (5), Emirhan (11) ve Egehan Kırca (9) yaralandı.

Kaza, bu akşam saatlerinde Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin Sayköprü mevkisinde İdris Kırca yönetimindeki patpat, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada patpatın kasasında bulunan çocuklar devrilmenin etkisiyle yola savruldu. Patpat kasasından düşen çocuklardan Kağan Kırca olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer çocuklardan Handenur Kırca, Emirhan Kırca ve Egehan Kırca, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı çocuklar Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Handenur Kırca'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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