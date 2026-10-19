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Ayazağa'da selde aracında mahsur kalan sürücü esnaf yardımıyla kurtarıldı

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Sarıyer'e bağlı Ayazağa Mahallesi'ndeki selde aracında mahsur kalan sürücü, çevredeki esnafın yardımıyla araç camından çıkarıldı. Sürücünün kurtarılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sarıyer'e bağlı Ayazağa Mahallesi'ndeki selde aracında mahsur kalan sürücünün çevredekiler tarafından kurtarılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentteki sel ve su baskınlarının en çok etkilediği bölgelerden biri olan Ayazağa'da bir sürücü aracının içinde mahsur kaldı. Sel sularının içindeyken kapıyı açamayan sürücü, araç camından dışarı çıkmayı denedi.

Sürücüyü fark eden çevredeki esnaf, sürücünün yardımına koştu.

Esnafın yardımıyla aracının camından dışarı çıkarılan sürücü, olay yerinden uzaklaştırıldı.

Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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