Ayasofya ve Eyüp Sultan Camii'nde Bayram Namazı

Ayasofya Camii'nde binlerce kişinin katılımıyla bayram namazı kılındı. Camiye sığmayan vatandaşlar, caminin avlusunda saf tuttu. Aynı şekilde Eyüp Sultan Camii'ne de vatandaşlar akın etti ve cami içerisinde yer bulamayanlar avluda namaz kıldı.