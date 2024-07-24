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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yıl dönümü kutlandı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü korumasında olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yıl dönümü kutlandı. Ayasofya'da ibadete açılışının yıl dönümünde öğle namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Öğle namazının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğünce ziyaretçilere yemek dağıtıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da halka yemek ikramında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü korumasında olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yıl dönümü kutlanıyor.

Ayasofya'da ibadete açılışının yıl dönümünde öğle namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Öğle namazının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğünce ziyaretçilere yemek dağıtıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da halka yemek ikramında bulundu.

Vali Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın İstanbul'un fethinin simgesi olduğunu belirterek, "Hem vatandaşlarımızda hem de kurumlarımızda ayrı bir heyecan var. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla açılan caminin bugün mülkiyeti, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait. Müdürlük tarafından da buraya gelen ziyaretçilere yemek ikramı yapılıyor. Müftülüğümüzle, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün birlikte yaptığı bu organizasyonu Fatih Belediyemiz koordine ediyor. Ben üçüne de teşekkür ediyorum. Allah sonsuza kadar Ayasofya Camini, cami olarak korumayı nasip etsin." dedi.

Mehmet Ergün Turan ise Ayasofya'nın 86 yıl müze olarak hizmet verdiğini ve 4 yıl önce tekrar ibadete açıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ayasofya sayın Cumhurbaşkanımız, kurumlarımızın emeğiyle ibadete açılarak, bugünlere geldi. Çok emeğimizin olmamasına rağmen kendi dönemimizde Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla iftihar ediyoruz. Dört yıldır da burada sayın valimizin öncülüğünde Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığımızla beraber Fatih Belediyesi olarak da Ayasofya'ya ve Ayasofya'yı son 4 yılda ziyaret eden 25 milyon insana hizmet ediyoruz. Bundan da şeref duyuyoruz. İnşallah kıyamete kadar Ayasofya'nın cami olarak devam etmesine dua ediyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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