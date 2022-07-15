Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 251 Hatim Programı düzenlendi İstanbul Valiliği ile 15 Temmuz Derneği iş birliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 251 Hatim Programı düzenlendi. İstanbul Valiliği ile 15 Temmuz Derneği iş birliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 251 Hatim Programı düzenlendi. AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel Demokrasi Cami Güncel Haberler

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