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Ayasofya Camii'nde yeni dönem bugün başlıyor! Turistlerden 25 euro alınacak

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Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayırma uygulaması bugün başlıyor. Turistler ziyaret için 25 euro ödeyecek.

Ayasofya Camii'nde yeni dönem bugün başlıyor. Camiye ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişleri bugün ayrılıyor. Ayrıca turistik ziyarete gelen yabancılar 25 euro ödeyecek.

ZİYARETÇİ GİRİŞİ İÇİN GİŞE YAPILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Ayasofya'da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında ziyaretçilere yönelik camide yeni düzenlemeye geçiliyor. Bu kapsamda, galeri katını ziyaret edecekler için bugün hizmete alınacak gişe, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırıldı.

UZUN KUYRUKLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Gezi güzergahı boyunca koruyucu önlemlerin alındığı tarihi camiye, güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri de yerleştirildi. Caminin galeri katındaki mermer kaplamalarda ve ahşap korkuluklarda ise temizlik ve koruma çalışmaları Bilim Kurulunun onay ve danışmanlığıyla restoratör ve konservatörler tarafından yapıldı.

Bakan Ersoy'un, daha önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde başlatılacağını duyurduğu ziyaretçi yönetim planı uygulamasıyla tarihi camide uzun kuyrukların önüne geçilmesi öngörülüyor.

Ayasofya Camii'nde yeni dönem bugün başlıyor! Turistlerden 25 euro alınacak

İBADET EDENLER RAHATSIZ EDİLMEYECEK

Güney cephedeki II. Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampası ile girişlerin kontrollü şekilde sağlanacağı Ayasofya-i Kebir Camisi'nde, ziyaretçiler, galeri katına ulaştırılacak, kuzeydoğu yönündeki rampa ile de çıkışları sağlanacak.

Galeri bölümüne gelen turistler burada camii harim katı ile Osmanlı dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans dönemi mozaiklerini de inceleyebilecek. Ayasofya-i Kebir Camii'nde bugün başlayan yeni uygulama ile turistler camideki ibadet ortamını bozmadan ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.

YABANCILAR İÇİN GİRİŞ ÜCRETİ 25 EURO

Ayasofya'da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen sistemle ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden 23 dilde bilgi alabilecek. Tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti 25 euro olacak.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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Yorumlar (1)

Milletin Adami:

Burasi cami degil mi? artik camileri de mi pazarliyoruz? ayip degil mi?

Yanıtla1311
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