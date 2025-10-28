Haberler

Ayaş'ta Şiddetli Rüzgar Konteneryi Devrildi, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ankara'nın Ayaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir konteyner devrildi. İçinde bulunan 40 yaşındaki Üçler K., başını çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen konteynerin içinde bulunan kişi hayatını kaybetti.

Üçler K. (40), İlhanköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar sırasında hobi bahçesindeki konteynere sığındı.

Rüzgarın şiddetini artırmasıyla savrulup devrilen konteynerin içinde kalan Üçler K, başını çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattıkları inceleme sürüyor.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
