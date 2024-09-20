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Ayancık'ta Uyuşturucuyla Mücadele İçin Muhtarlara Bilgilendirme

Ayancık'ta Uyuşturucuyla Mücadele İçin Muhtarlara Bilgilendirme
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Sinop'un Ayancık ilçesinde, 'UYUMA Projesi' kapsamında mahalle ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde, çocukların ve gençlerin zararlı maddelerden korunmasının önemi vurgulandı. Emniyet görevlileri, uyuşturucuyla mücadelede kamu ve sivil toplum örgütlerinin iş birliğinin gerekliliğini aktardı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında hayata geçirilen "UYUMA Projesi" hakkında mahalle ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, katılımcılara proje hakkında bilgi verildi.

Etkinliğe katılan emniyet görevlilerince verilen eğitimde, çocukların ve gençlerin zararlı maddelerden korunmasının önemine işaret edilerek, muhtarlardan bu konuda duyarlı olmaları istendi.

Emniyet ekiplerince uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi paylaşan görevliler, mücadelenin başarılı olabilmesi için kamu ve sivil toplum örgütlerinin yapacağı iş birliğinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel

Yerel Yönetim Güvenlik Ayancık Güncel sinop

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