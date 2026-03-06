Ayancık'ta Muhtarlar Toplantısı yapıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Muhtarlar Toplantısı düzenlendi.

Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ahmed Çelik, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman ve muhtarlar katıldı.

İlçede devam eden ve yapılması planlanan yatırım ve projelerin değerlendirildiği toplantıda, ilgili kurum yetkililerince katılımcılara bilgi aktarıldı.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, hizmetlerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi.