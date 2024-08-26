Ayancık Kaymakamı sağanak etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
Sinop'un Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik, sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Doğanlı köyünde su taşkınlarının yaşandığı bölgede temizlik ve yol güzergahlarındaki onarım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.
Sinop'un Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik, sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.
Sağanak nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Doğanlı köyünde incelemelerde bulunan Çelik, yetkililerden bilgi aldı.
Bölgede İlçe Özel İdaresi ekiplerince yürütülen temizlik çalışmalarını denetleyen Çelik, taşkından etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Çelik, yetkililere bölgedeki temizlik ve yol güzergahlarındaki onarım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.