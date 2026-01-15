Ayancık'ta itfaiye ekipleri geçen yıl 160 olaya müdahale etti

Sinop'un Ayancık ilçesinde itfaiye ekipleri, 2025 yılında 160 olaya müdahale etti.

Ayancık Belediyesi İtfaiye Amirliğinin faaliyet raporuna göre ekipler, geride kalan yılda 7 ev, 58 baca, 8 iş yeri, 9 araç, 2 çatı, 18 anız ve 1 orman yangınına müdahalede bulundu.

Raporda ayrıca ekiplerin yıl içinde 3 intihar, 2 mahsur kalma ile 12 hayvan kurtarma faaliyetinde bulunarak, çok sayıda odunluk, ambar ve kazan yangınına müdahale ettikleri aktarıldı.