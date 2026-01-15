Haberler

Ayancık'ta itfaiye ekipleri geçen yıl 160 olaya müdahale etti

Güncelleme:
Sinop'un Ayancık ilçesinde itfaiye ekipleri, 2025 yılı içerisinde 160 farklı olaya müdahalede bulundu. Ekipler, ev, bina, araç ve orman yangınlarının yanı sıra intiharlar ve hayvan kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde itfaiye ekipleri, 2025 yılında 160 olaya müdahale etti.

Ayancık Belediyesi İtfaiye Amirliğinin faaliyet raporuna göre ekipler, geride kalan yılda 7 ev, 58 baca, 8 iş yeri, 9 araç, 2 çatı, 18 anız ve 1 orman yangınına müdahalede bulundu.

Raporda ayrıca ekiplerin yıl içinde 3 intihar, 2 mahsur kalma ile 12 hayvan kurtarma faaliyetinde bulunarak, çok sayıda odunluk, ambar ve kazan yangınına müdahale ettikleri aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel
