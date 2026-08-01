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Ayakkabı mağazasında yangın

Ayakkabı mağazasında yangın
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Gülgün KAŞLI/FETHİYE (Muğla) - MUĞLA’nın Fethiye ilçesindeki bir ayakkabı mağazasında yangın çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gülgün KAŞLI/FETHİYE (Muğla) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir ayakkabı mağazasında yangın çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesi Çarşı Caddesi üst yoldaki bir ayakkabı mağazasında, saat 15.20 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyürken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, 5 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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