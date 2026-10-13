Axios'un Trump ve Netanyahu'nun İran'a saldırı iddiasını Beyaz Saray yalanladı

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ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimalini görüştüğü öne sürüldü.

Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump ve Netanyahu, geçen hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimali ele alındı.

Netanyahu, görüşmede, İran'ın nükleer programını yeniden kurmak için endişe verici adımlar attığını gösteren istihbaratlarına ilişkin endişelerini dile getirdi.

ABD ve İsrail orduları teyakkuz halinde

Görüşme, Trump'ın İran'a ara seçimlerden önce saldırmayacağı açıklamasından önce gerçekleşirken, hem İsrail hem de ABD ordularının Trump'ın fikrini değiştirme ihtimaline karşı teyakkuz halinde olduğu aktarıldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir kaynak, "Bibi (Netanyahu) yeniden harekete geçmek istiyor gibi görünüyor. Bu konuyu Trump ile birkaç kez konuştu ve Trump, 'Sen bilirsin Bibi, hadi hazırlıklarını yap.' dedi. Ama aslında kesin bir taahhüt yok. 'Hadi hazırlıklarını yap.' demek, belki şimdi, belki sonra, belki de hiç anlamına gelebilir." ifadelerini kullandı.

Trump ve Netanyahu'nun son 2 haftada İran'a saldırıların sürmesine ilişkin birkaç kez görüştüğüne işaret eden kaynaklar, Netanyahu'nun Trump'a İran'ın askeri ve nükleer tesislerini hedef almaktan bahsettiğini aktardı.

İsrailli bir yetkili, Trump'ın en başta saldırıların sürdürülmesi konusunda gönüllü olduğunu ancak daha sonra konuya daha temkinli yaklaştığını kaydederken, ABD'li yetkili de Trump'ın bu konuda git-gelli olduğunu söyledi.

Ayrıca yetkililer, son günlerde Netanyahu'nun danışmanları ile yaptığı toplantılarda İran'a yeni saldırı ihtimalinin Trump tarafından gündeme getirildiğini söylediğini ve bu durumda Trump'ın İsrail'den saldırılara katılmasını istediğini belirtti.

İsrail genelkurmay başkanının "seçim" endişesi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'a saldırıların sürdürülmesinin en güçlü destekçisi olduğunu belirten kaynaklar, buna karşılık Trump'ın birçok danışmanının şu anda ekonomik baskıların sürdürülmesi taraftarı olduğunu kaydetti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD'li mevkidaşı Dan Caine ile yaptığı görüşmede ise İran'a gelecek 3 hafta içinde tam kapsamlı saldırıların başlatılma olasılığını ele aldığını aktaran kaynaklar, Zamir'in İran'ın muhtemelen misilleme yapacağı göz önüne alındığında, o dönemde savaşın yeniden başlamasının İsrail'deki seçimlerin ertelenmesine yol açabileceğini söylediğini bildirdi.

ABD- İran görüşmeleri

ABD ile İran arasındaki görüşmelere de değinen kaynaklar, "Müzakereler tam anlamıyla durmuş değil ama tam anlamıyla devam ediyor da denemez. Biz sadece burada baskı yapmaya devam ediyoruz ve karşı tarafta daha aklı başında kişilerin galip geleceğine dair bir inanç var." dedi.

ABD'li bir kaynak, İranlıların Trump'ın kamuoyundaki baskı ve ara seçimler nedeniyle geri adım atacağını düşündüğünü ancak Trump'ın onlara yanıldıklarını gösterdiğini aktardı.

Beyaz Saray'dan yalanlama

Öte yandan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Axios'a yaptığı açıklamada, Trump ve Netanyahu'nun İran'a saldırıları sürdürme konusunu görüşmediğini belirtti.

Yetkili, "Trump, İran'a ara seçimlerden önce saldırmayacağını söyledi." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun ofisi ise konuya ilişkin "Başbakan, Başkan Trump ve üst düzey ABD'li yetkililer ile sürekli iletişimini sürdürüyor ve bu konuda bir yorum yapmıyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA