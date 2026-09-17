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Axios: Trump önümüzdeki hafta Körfez liderleriyle İran konusunu görüşecek

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Axios: Trump önümüzdeki hafta Körfez liderleriyle İran konusunu görüşecek
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WASHINGTON, 17 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşında atılacak sonraki adımları görüşmek üzere salı günü New York'ta BM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya gelecek.

WASHINGTON, 17 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşında atılacak sonraki adımları görüşmek üzere salı günü New York'ta BM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya gelecek.

ABD merkezli internet haber sitesi Axios'un çarşamba günkü haberine göre görüşmede, ABD'nin savaş sonrası stratejiye ilişkin görüşleri ele alınacak.

Habere göre Trump'ın Körfez İşbirliği Konseyi'nin altı üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'ın liderleri ya da dışişleri bakanlarıyla görüşmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ilk davetleri çarşamba günü gönderdiği belirtildi.

Habere göre Trump ve üst düzey ekibi, ara seçimlerin ardından nihai hale getirilmesi beklenen savaş sonrası döneme yönelik bir plan üzerinde çalışıyor.

Axios, İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da New York'ta Trump'la görüşmek istediğini ancak henüz bir görüşme planlanmadığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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