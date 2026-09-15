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Axios: ABD, donanmaya ait bir İHA'yı ele geçirmeye çalışan İran teknelerine saldırdı

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ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı'nda devriye gezen ve ABD Donanmasına ait bir insansız hava aracını (İHA) ele geçirmeye çalışan İran Devrim Muhafızlarına ait küçük tekneleri vurduğu öne sürüldü.

ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı'nda devriye gezen ve ABD Donanmasına ait bir insansız hava aracını (İHA) ele geçirmeye çalışan İran Devrim Muhafızlarına ait küçük tekneleri vurduğu öne sürüldü.

Axios haber sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, 14 Eylül'de ABD ve İran güçleri Hürmüz Boğazı'nda karşı karşıya geldi.

Yetkili, İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait olduğu belirtilen küçük teknelerin, Hürmüz'de devriye gezen ABD Donanması İHA'larını ele geçirmeye çalıştığını belirterek, ABD güçlerinin olayı tespit etmesi üzerine bir ABD İHA'sının teknelere ateş açıp onları batırdığını ve teknelerde bulunanları öldürdüğünü aktardı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, saldırıyı teyit ederek, "İran'a ait küçük tekneler, ABD İHA'sını ele geçirmeye çalıştı ancak CENTCOM'un gerekli karşılığı vermesiyle başarısız oldular." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkili Hürmüz'de trafiğin arttığına işaret etti

Öte yandan isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, ABD ordusu ve Körfez ülkelerinin, son aylarda olduğu gibi sadece gece saatlerinde değil, gündüz saatlerinde de tankerlerin Boğaz'dan geçişlerini sağlamaya başladığını söyledi.

Kızıldeniz'de Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki gerginliğin arttığına işaret eden yetkili, Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı üzerinden gönderdiği tanker sayısındaki artışa işaret etti.

Yetkili, Hürmüz Boğazı üzerinden günlük yaklaşık 14 milyon varil petrol geçtiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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